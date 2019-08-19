DHA YURT BÜLTENİ-14

19.08.2019 19:22

8 şehirdeki siyanür endişesine mahkemece keşif yapıldı



Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda özel şirket tarafından siyanür kullanılarak, altın ve gümüş arama çalışması yapılması için verilen ÇED olumlu raporun iptali için açılan davada, Kütahya İdare Mahkemesi'nce keşif yapıldı.

Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, özel şirket tarafından siyanürle altın ve gümüş arama tesisi kurulması yönünde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Raporu, geçen 8 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. ÇED olumlu raporun onaylanmasıyla birlikte Murat Dağı'nda siyanür kullanılacak olması Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bilecik ve Uşak gibi çevre illerde vatandaşları tedirgin etti. Raporun iptali için Kütahya İdare Mahkemesi'ne, aralarında AK Parti'li Gediz Belediye Başkanlığı'nın da bulunduğu 53 kurum ve kişi tarafından iptal ve yürütmeyi durdurma davası açıldı. Çevre örgütlerinin yanı sıra belediyelerin de müdahil olduğu dava kapsamında Kütahya İdare Mahkemesi'nce bugün Murat Dağı'ndan keşif yapıldı.

YOLLAR KAPATILDI

Kütahya, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Afyonkarahisar gibi farklı illerden çok sayıda çevreci, STK üyesi ile köylüler ve siyasiler, bölgede toplandı. Kalabalık nedeniyle jandarma ve polis, yoğun güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, pankartlar açarak, ÇED raporunu protesto ederken, jandarma mahkeme heyetinin keşif yapacağı yere giden yolu demir bariyer ile kapattı. Davaya taraf avukatlar ile milletvekillerinin girmesine izin verildi. Mahkeme heyeti, avukatlar eşliğinde alanda inceleme yaptı.

Protestocu grup adına konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, köye siyasi bir amaç için gelmediklerini belirterek, "Burası Eskişehir, Afyonkarahisar, Bolu ve Bilecik'e kadar tüm bölgenin özellikle de Menderes havzasının tüm sulama suyunu ve içme suyunu üretiyor. Biz burada köylülerimizle ve kadınlarımızın dediği gibi, kesinlikle burada siyanürle veya herhangi bir şekilde bu dağın yok olmasını, içme suyumuzun yok olmasını istemiyoruz" dedi.

588 SAYFALIK RAPOR

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapılması planlanan altın-gümüş madeni kapasite artırımı, cevher zenginleştirme tesisi ve kırma-eleme tesisine ilişkin 588 sayfalık rapor kabul edilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştı. Raporda altının kimyasal reaksiyona girme açısından, siyanür ve tiyoüre gibi birkaç kimyasal dışında, mevcut kimyasalların tümüne karşı dirençli bir metal olduğu belirtilmişti. Dünyada altın üretiminin yüzde 85'inde siyanür kullanıldığı kaydedilen raporda, Türkiye'de ise yılda 300 bin ton siyanürün sanayide, bunun sadece yüzde 1,5'luk kısmının altın madenciliğinde kullanıldığı ifade edilmişti. Tesiste altın ayrıştırmada siyanürün nasıl kullanılacağı da anlatılan raporda, "Faaliyet kapsamında cevherin zenginleştirilmesinde yığın liçi yöntemi kullanılacaktır. Yığın liç sahasında çözeltide kullanılan siyanür altının ayrıştırılmasında kullanılacak olup, altının çözelti içerisinden alınmasından sonra kalan yüksüz çözelti, yüksüz havuzlarına alınarak tesise yeniden gönderilecektir" denilmişti.

8 ŞEHRİN İÇME ETKİLENEBİLİR

Siyanürle arama yapılmasının Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nın yanı sıra Gediz ve Banaz çayları ile Ankara'nın aralarında bulunduğu 8 kentin içme suyunu etkileyebileceği öne sürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Pankart açan vatandaşlar

-Kalabalıktan görüntü

-Jandarman barikatı

-Köydeki vatandaşların görüntüsü

-CHP Milletvekili Özkan Yalım açıklaması

-Heyetin incelemesi

-Dağdan görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bomba alarmı



Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağına bantla sarılı halde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu.

GOSB'de İhsan Dede Caddesi 1400 Sokak'ta devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri, yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağında da bantla sarılı paketler olduğunu gördü. Güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevre güvenliği sağlanıp bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede yüksek gerilim hattının ayaklarına bırakılan paketlerin EYP olduğunu tespit etti. EYP, bomba imha uzmanınca etkisiz hale getirildi.

Uzmanların ilk tespitine göre EYP'nin hafta sonu bırakıldığı ve havanın yağışlı olması nedeniyle düzeneğin ıslandığı için patlamadığı belirtildi.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Polis yüksek gerilim hattı direklerinde inceleme yapması

-Bomba imha uzmanlarının minibüsü

-Polislerin olay yerinden detaylar

Haber-Kamera-Haluk TURGUT-GEBZE-DHA

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Baraj gölünde boğulan Elif Naz, son yolculuğuna uğurlandı



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren ve annesi tarafından sudan çıkarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Elif Naz Çoban (13), Gaziantep'te toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arıkök Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden iki ailenin çocukları Büşra Beden (17) ve Elif Naz Çoban, serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören anneleri Elif Çoban ve Sıdıka Beden ile akrabaları Nimet Yıldırım, suya atladı. 3 kadın çocukları kıyıya çıkarmak isterken, kendileri de akıntıya kapıldı. Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden ise göldeki akıntıda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan baygın halde çıkarılan Elif Çoban, kızı Elif Naz Çoban ve Büşra Beden ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Elif Naz Çoban, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep'e getirilen Elif Naz için cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıboğlu camisine getirilen küçük kızın tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Cenaze namazı boyuncu Elif Naz'ın babası Halil Çoban güçlükle ayakta durdu. Elif Naz'ın kardeşleri İbrahim ve Mahmut Çoban ise ablalarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Elif Çoban ise hastanede tedavi gördüğü için kızının cenaze törenine katılamadı.

Elif Naz Çoban'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze namazına katılanlar

Babasının ağlaması

Cenaze namazı

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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İnönü Mağarası'nda kemik kalıntılarındaki DNA'lar incelenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Belediye tarafından yapılan gezi sonrasında Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) davetlisi olarak kente gelen Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. İlçeye bağlı Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağı ifade edildi.

Belediye binasında heyet ile yapılan basın toplantısında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda bir takım tarihi vesikaların ortaya çıktığını ve mağarada elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağını, çalışmaların Avrupa ve dünyada ses getirmeye başladığını söyledi. Halil Posbıyık, Hayvan kalıntılıları üzerinde inceleme yapan ve dünyada 5 kişiden biri olan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Arburckle'ın 2 hafta ilçede kalacağını kaydetti.

Tercüman aracılığıyla konuşma yapan Arburckle, mağaradaki kalıntılarla ilgili incelemelerine başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu insanların neler yediği, avcı, çoban veya çiftçi olmaları ile ilgili gelişmeler, onların yaşam biçimleri, bu yaşam biçimlerinde hareketlilikleri, bu kalıntıların dünyanın hangi bölgeleri ile ilişkilerini aydınlatmak istiyoruz yine İnönü Mağarası'ndaki hayvan buluntuları üzerine bir çalışma yürüteceğiz. Burada yerel domuzlar var, hem etleri hem de yağları için kullanılmış. Meşe ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarda sürü olarak dolaştırılmış, bunlar şaşırtıcı bulgular. Yine yerel keçiler var, etleri ve kılları için kullanılmış. Yerel sığırlar var yine enteresan şaşırtan koyun kalıntısı bulamadık. Koyun Yünü yerine keçi kıllarının kullanılarak iplik haline getirildiği sonucu ortaya çıkıyor. Bizi şaşırtan konu buradaki çok fazla vahşi hayvan çeşitliliğinin de olması. Karaca, Kızıl geyik kalıntıları bulduk. Ayı, leopar, vaşaklar, vahşi kediler, sansarlar ve tilkiler gibi birçok etçi kalıntılarına ulaştık. Bu hayvanların da kürkleri için avlandıklarını düşünüyoruz. Kalıntılarını bulduğumuz kuş, kara kaplumbağası ve balık gibi hayvanları ya burada yaşayan insanlar denizden tutup gelmişler ya da deniz kenarında yaşayan insanlarla bağlantı kurmuşlar. Burada bulunanları laboratuvarlarımızda araştırmaya başlayacağız. Kemiklerin DNA'larından tanımlamaya çalışacağız, türlerini anlayacağız. Buradaki hayvanların Avrupa ve Asya'daki hayvanlarla bir bağının olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Ziyarette, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Erden ile BEÜ Arkeoloji Bölümü Kazı ekibinden Ali Güney de yer aldı.

Görüntü Dökümü

Arşiv görüntülerde;

Mağaralarda yapılan gezi ve çalışmaların incelenmesi

Dron görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜLERDE;

Belediye Toplantı salonu

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın konuşması

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle'nin konuşması

Detaylar

Haber-Kamera-Sinan KABATEPE/ZONGULDAK--Zonguldak-DHA

Kaynak: DHA