DHA YURT BÜLTENİ-10

19.08.2019 16:39

Muğla'daki orman yangınları kısmen kontrol altında (EK

1)MİLAS YANGINI DA KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki yangının ardından Milas'ın Akgedik Barajı Mevkii'ndeki yangının da kontrol altına alındığı belirtildi.

MUĞLA,

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BAKAN PAKDEMİRLİ, İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

2)KÖYLÜLER YARALARINI SARIYOR

Dün İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.Yangın yaklaşık 500 hektar alanda etkili oldu.Alevlerin tehdit etmesi üzerine boşaltılan Yukarı Ormanlı ve Kuyucak köylerinde vatandaşlar geceyi endişeli gözlerle dışarıda geçirdi. Sabah saatlerinde rüzgarın esiş yönüne göre alevlerin uzaklaşması üzerine ise vatandaşlar tekrar evlerine dönebildi.

Endişe içerisinde evlerinin zarar görüp görmediğini inceleyen köylüler gece büyük korku yaşadıklarını, evlerinin yanmaması için bahçe hortumlarıyla duvarlarını ıslattıklarını, alevlerin bahçelerindeki ağaçları yaktığını ancak evlerine zarar vermediğini anlattı.Öte yandan günün ağırması ile birlikte gece boyunca yangının neden olduğu zararlar da gün yüzüne çıktı. Alevler köylülerin üzüm bağlarına zarar verirken evlerine su getirdikleri hortumları da yaktı.Vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışırken,ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Pakdemirli nin helikopterdeki açıklamaları

İZMİR/DHA

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DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'İN HDP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

3)MARDİN'DE BELEDİYEDEN ÇIKARILAN 249 KİŞİ İŞE DÖNECEK

Hak-İş Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Cihan, HDP'li yönetim döneminde işten çıkarılan 249 kişinin geri döneceğini söyledi. Cihan, "Sayın valimizle yaptığımız görüşmede daha önce işten çıkarılan 11'i şehit ve gazi yakını olmak üzere 249 işçinin yeniden işlerine başlayacağı müjdesini verdi. Kendisinden bu sözü aldık. İnşallah haksız ve siyasi kararlar çerçevesinde işten çıkarılan arkadaşlarımız işlerine dönecek ve evlerine ekmeklerini götürmeye başlayacak" diye konuştu.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Orhan Kandemir de Yaman'ı tebrik ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vali Yaman, yarım kalan işlerini, projelerini, çalışmalarını bitirecek. Sayın valimizle yaptığımız görüşmede inşallah şehit yakınlarına yapılan uygulamalar, haksız işten atılmaların önüne geçilerek, hepsi işlerine geri dönecek" dedi.

Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA

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DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'İN HDP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

4)STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEK

Diyarbakır'da, aralarında Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Gazi Birlik-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasına destek verdiklerini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, HDP'li belediyelerin seçildikten sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yapma dışında hiçbir hizmet üretmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Seçildikleri günden bu yana icraatlarıyla terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hiçbir hizmet üretmeyen, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımızdan dahi rahatsız olanlardan açık ve net bir şekilde biz de bunlardan rahatsızız. Bizler şehit aileleri, gazilerimiz, bölge halkı, Diyarbakırlılar olarak devletimizin yanındayız. Bu topraklarda hür, bağımsız ve ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Bu kutsal topraklar tarihte olduğu gibi ihanet edeni hiçbir zaman üzerinde barındırmamıştır. Bugün itibariyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne vekil olarak atanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na öncelikle çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman ve her konuda şehit ve gazi ailelerimiz olarak yanında olacağız."

DİYARBAKIR/DHA

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5)ÖNCE FİLM İZLEDİ, SONRA TEZGAHTAKİ BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan bağış kutusu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı kameralar tarafından görüntülenirken, şüphelinin o sırada istasyonda açık olan televizyondaki filmi kısa bir süre izlemesi dikkat çekti.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara Karayolu üzerine bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sabah saatlerinde istasyona gelen kimliği belirsiz kişi, İstasyon görevlisinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek, tezgahın üzerine duran bağışı kutusunu çaldı. Şüpheli, istasyonu terk ederken, bağış kutusunun yerinde olmadığını fark eden istasyon görevlisi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ÖNCE FİLM İZLEDİ, SONRA ÇALDI

Öte yandan hırsızlık anı, istasyona ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin istasyona girdiği, açık olan televizyonda bir süre film izlediği daha sonra tezgahın üzerinde bağış kutusunu çalarak kayıplara karıştığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Akaryakıt istasyonundan detaylar

Süre: 4.37 dakika, Boyut: 22 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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6)OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA BÖYLE DALDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Sürücü Selim Öner'in (47) yaralandığı kaza, güvenilk kamerası görüntülerine anbean yansıdı

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bursa- İnegöl yolunda meydana geldi. Selim Öner yönetimindeki 43 KG 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Öner ardından İnegöl Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü;

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Akaryakıt istasyonundan ve araçtan detaylar

Süre: 58 saniye, Boyut: 128 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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7)ÇANAKKALE'DE 80 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 80 kaçak göçmen yakalandı.

Yasadışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koruoba köyü sahilinde bir grup göçmen ve göçmen kaçakçılarının olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerinin Koruoba köyü sahilindeki operasyonunda, otobüs içinden inen göçmenlerle beraber aralarında şoförün de olduğu 3 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 otobüs ve 2 otomobile de el koyuldu. Operasyonda ayrıca 1 bot ile 1 bot motoru da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri diğer operasyonda ise Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikte saklanan 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü;

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

-Ele geçirilen araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

Kaynak: DHA