Alemi Yerleştirilen Taksim Camii'nde İşçiler Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Bugün vinç yardımıyla alemi yerleştirilen camide işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER

Taksim Camii'ne bugün alemi bugün vinç yardımıyla yerleştirildi. Alemi yerine yerleştiren işçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Taksim Camii'ne yerleştirilen alem havadan da görüntülendi

CAMİDE KONFERANS VE SERGİ SALONLARI GİBİ ALANLAR DA YER ALACAK

Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak.

2 BİN 570 KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILABİLECEK

Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Caminin bu yıl sonunda ibadete açılması planlanıyor.

İşte Taksim Camii'nin son halinden kareler;

Kaynak: DHA