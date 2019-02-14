Dha İstanbul - Caner Erkin'in Velayet Davası Reddedildi
Hayati ARIGAN - İstanbul DHABeşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti.
Hayati ARIGAN - İstanbul DHA
Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.
Kaynak: DHA