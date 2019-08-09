DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı

DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı

Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

09.08.2019 17:55
DHA DIŞ - Rusya'da mühimmat deposunda patlama: 5 yaralı

Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya'nın Açinsk bölgesindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si askeri personel, 2'si de polis olmak üzere toplamda 5 kişinin yaralandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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