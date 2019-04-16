Dha Dış - Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Açıklama

FRANSA Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile birlikte Notre - Dame Katedrali'nde yaptığı açıklamada, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macro, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile tekrar alevlerin yüzlerce metre yükseldiği Paris'teki Notre - Dame Katedrali'ne geldi. Burada açıklama yapan Macron, yangına müdahale eden itfaiye erlerine teşekkür etti. Macron, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa tarihinin önemli anlarının bu katedralde yapılan törenlerle yazıldığını belirten Macron, katedralin yeniden yapılması için ulusal bir kampanyanın başlatılacağını ve yeniden inşa edileceğini sözlerine ekledi. - Paris

Kaynak: DHA