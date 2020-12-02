DHA DIŞ –Eşi tarafından aldatılan Rus modele 15 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA DIŞ –Eşi tarafından aldatılan Rus modele 15 yıl hapis cezası

02.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:20
DHA DIŞ –Eşi tarafından aldatılan Rus modele 15 yıl hapis cezası

Rusya'da modellik yapan Lilia Sudakova, eşi Sergey Popov'un kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince eşini bıçakladı.

Rusya'da modellik yapan Lilia Sudakova, eşi Sergey Popov'un kendisini başka kadınla aldattığını öğrenince eşini bıçakladı. İki aydır gözaltında tutulan Rus model Sudakova'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan ve modellik yapan Lilia Sudakova (26), kendisini aldatan 28 yaşındaki eşi Sergey Popov'u öldürmekle suçlandı.Yerel medyada yer alan habere göre, Rus modelin, eşi Popov'un bir eğlence mekanından çıkışta eve getirdiği genç kadınla yakalamasının ardından 4 yıllık eşini bıçakladığını aktardı. Rus modelin olayın ardından kıskançlık krizine girdiği ve eşi Sergey Popov"u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı ifade edildi. Sudakova'nın kasıtsız adam öldürmekle suçlandığı ve 2 aydır gözaltında olduğu açıklandı.Öte yandan modelin stilist arkadaşı Karolina Pavlovskaya'nın da Sudakova'nın aile içi şiddet kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Gündeme bomba gibi düştü! Banka, borsa, fabrikanın ardından Katar'a sperm de sattık
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis
Eşini 28 yerinden bıçaklayan kocaya 15 yıl hapis
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Gaziantep'te eşi tarafından darbedilip, otomobilden atılan kadın öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Halife Hafter Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Kenan Işık Ajda Pekkan Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA DIŞ –Eşi tarafından aldatılan Rus modele 15 yıl hapis cezası - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:24:54. #1.14#
title