Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı

Dadı, Tavan Çökmeden Saniyeler Önce Bebeği Kurtardı

Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardıKuveyt (DHA) ? Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.

Dadı, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği kurtardı

Kuveyt'te Filipinli bir dadı, evin tavanı çökmeden saniyeler önce bebeği odadan çıkarmayı başardı.

Kuveyt'te yaşanan olayda, Filipinli bir dadı evin tavanının çökeceğini anlayınca, tavan çökmeden saniyeler önce bebeği beşiğinden alıp, odayı terk etmeyi başardı. Görüntüler evdeki kameraya yansıdı.

İşte o anlar

Kaynak: DHA
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