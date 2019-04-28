Brezilya'da Podyuma Çıkan Manken Tales Soares Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan 26 yaşındaki manken Tales Soares, podyumda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Soares'in dengesini kaybederek düştüğü görüntülendi. Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETTİLER

Yerel medya, mankenin yere düşmesinin hemen ardından sağlık ekiplerinin yardımına koştuğunu; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Defileye katılan davetlilerin, Soares'in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtilirken; Soares'i temsil eden ajansın, Soares'in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikayette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını duyurduğu belirtildi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA