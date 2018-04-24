İyi Parti Genel İdare Kurulu Kararını Verdi: Cumhurbaşkanı Adayı Akşener

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verildiğini açıkladı.

SALİM ENSARİOĞLU DA KATILDI

İyi Parti Lideri Meral Akşener, genel merkezde düzenlenen GİK toplantısına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası Devlet eski Bakanı Salim Ensarioğlu ile birlikte katıldı.

DİYARBAKIR'A GİDİYOR

Akşener toplantıda Salim Ensarioğlu'nun İyi Parti'ye katıldığını söyleyerek, "An itibarıyla İyi Partili oldu. Allah yolumuzu açık etsin. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Güç, kuvvet verdi bize. Çok eski bir dostuz, bizi kırmadı. Hayırlı olsun" dedi. Akşener 13 Mayıs'ta Diyarbakır'a gideceklerini de sözlerine ekledi.