DGS sınavı ne zaman 2025? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı? (SON DAKİKA ÖSYM AÇIKLAMASI)

DGS sınavı ne zaman 2025? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı? (SON DAKİKA ÖSYM AÇIKLAMASI)
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2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) dair süreçle ilgili gelişmeler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Sınav tarihi, başvuru takvimi ve ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalar, adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, DGS sınavı ne zaman 2025? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı, ne zamana kadar? İşte, detaylar…

2025 yılına ait Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili güncel gelişmeler, sınava hazırlanan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sınav tarihi, başvuru süreci ve Ösym'nin yaptığı son açıklamalar, binlerce öğrencinin gündeminde üst sıralarda yer buluyor. DGS aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen ön lisans mezunları, bu süreci yakından takip ediyor. Peki, DGS sınavı 2025 yılında ne zaman yapılacak? DGS başvuru işlemleri hangi tarihler arasında geçerli olacak ve adaylar başvurularını nasıl tamamlayabilecek? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve ÖSYM tarafından paylaşılan kritik detaylar…

DGS SINAVI NE ZAMAN? (2025 ÖSYM)

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2025 yılı sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025 DGS sınavı 20 Temmuz 2025 Pazar günü tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen binlerce aday, hem başvuru süreci hem de sınav tarihiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

DGS sınavı ne zaman 2025? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı? (SON DAKİKA ÖSYM AÇIKLAMASI)DGS SINAVI NE ZAMAN

DGS, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek. Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşacak şekilde uygulanacak ve adayların iki yıllık ön lisans eğitiminden dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için önemli bir fırsat sunacak.

Sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Adaylar bu tarihten itibaren, tercih sürecine hazırlanarak istedikleri lisans programları için tercihlerini yapabilecekler.

DGS sınavı ne zaman 2025? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı mı? (SON DAKİKA ÖSYM AÇIKLAMASI)ÖSYM DGS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI

DGS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 21 Mayıs–2 Haziran 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 13 Haziran 2025 tarihinde "geç başvuru günü" hakkı tanınacak.

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