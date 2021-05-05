Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel

BOLU'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Erişmiş hayatını kaybetti.

BOLU'nun Seben ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Erişmiş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Seben ilçesine bağlı Susuz köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ahmet Erişmiş'in traktörüyle bahçesinde çalışmaya gittikten sonra evine dönmesi ve telefonla da ulaşılamaması üzerine yakınları aramaya çıktı. Erişmiş'i bahçe güzergahında arayan yakınları, yol kenarına devrilen bir traktör olduğunu fark etti. Kaza yerine gidenler, Ahmet Erişmiş'in devrilen traktörün altında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erişmiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erişmiş'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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