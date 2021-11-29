Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Fethi Bulut idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Olay Yeri İncelemesinin ardından Fethi Bulut'un cansız bedeni traktörün altından çıkarıldı ve otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - DENİZLİ

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