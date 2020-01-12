Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
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Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, zeytin toplamaya giden Berna Çürükoğlu, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti.

12.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:18
Devrilen traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

(İHA) – 'ın ilçesinde, zeytin toplamaya giden Berna Çürükoğlu, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti.


Kaza, Bozdoğan'ın Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan A.E. idaresindeki traktör, manevra yaparken devrildi. Traktör üzerinde bulunan Berna Çürükoğlu, traktörden yere düşerek başını taşa vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berna Çürükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaza sonrası olayın şoku ile kalp krizi geçiren traktör sürücüsü A.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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