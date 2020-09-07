Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde saman yüklü kamyonet yoldan çıkarak devrildi. Samanların alev alması sonucu kamyonet tutuşurken, sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti
07.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:22

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen saman yüklü kamyon yanarken, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sırasında Sübeylidere-Avunduk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Latif Gökalp (47) yönetimindeki saman yüklü 10 RY 213 plakalı kamyonet Sübeylidere Mahallesi çıkışında yoldan çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Samanların alev alması sonucu kamyonet tutuşurken sürücü araç içinde yanarak hayatını kaybetti. Samanların yol kenarındaki ağaçları da tutuşturması sonucu büyüyen yangın Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sürücünün cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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