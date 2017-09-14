Devrilen Motosikletin Sürücüsüne Otomobil Çarptı

Aydın'da motosikletiyle kaza yaptıktan sonra karşı şeride düşen sürücü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ezel Bakar (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Aydın-Denizli karayolunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.



Karşı şeride düşen motosiklet sürücüsü Bakar'a Denizli yönünden gelen Murat Yüksel'in (33) kullandığı 20 NG 052 plakalı motosikletin çarpması üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, evli ve iki çocuk babası Ezel Bakar'ın öldüğü belirlendi.



Otomobil sürücüsü Murat Yüksel ve araçtaki aile bireylerinin tatile gitmek için Denizli'den yola çıktığı öğrenildi.