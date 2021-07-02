Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene bastığı motosiklet devrilerek sürüklendi.

Antalya'da sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene bastığı motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Güngör Güler'in kullandığı 07 LJV 53 plakalı motosiklet, Çetin Emeç Caddesi'nde yaya geçidine yaklaştığında yavaşlayan otomobile çarpmamak için frene basınca devrildi. Devrildikten sonra sürüklenen motosikletin sürücüsü Güngör Güler yaralandı. Sürücü vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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