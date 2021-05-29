Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (3)
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Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (3)

Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (3)
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

3 KİŞİ SERBESTManisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan ve hayatını kaybeden Ege Eymen Gülentürk (11) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3 KİŞİ SERBEST

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan ve hayatını kaybeden Ege Eymen Gülentürk (11) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. (28) ifadesinin ardından, kepçe operatörü E.T. (56) ve işçi M.K. (42) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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