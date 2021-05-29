Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (3)

3 KİŞİ SERBESTManisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan ve hayatını kaybeden Ege Eymen Gülentürk (11) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.