"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi

Hakkında "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" soruşturmasında Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından 3 isim ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldız adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Erdal Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Ocak 2021'e ertelendi.

17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

155 gündür tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla 6 yıl 3'er aydan, 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

DURUŞMAYA YOĞUN İLGİ

Duruşmayı Yıldız ve Tükel'in yakınlarının yanı sıra CHP Milletvekilleri Erdoğan Toprak, Gamze Taşcıer, Bülent Tezcan, Yıldırım Kaya, Utku Çakırözer, Mehmet Göker, Gülizar Biçer Karaca, Gülizar Emecan, Ali Haydar Hakverdi, Abdurraman Tutdere, Tekin Bingöl, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdür Barış Terkoğlu da takip etti.