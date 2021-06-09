Devletimiz Daima Şehit Ailelerinin, Öksüz, Yetim ve Yaşlılarımızın Yanındadır.

Valimiz Mustafa MASATLI, Esra MASATLI Hanımefendi ile birlikte Şehit Polis Memuru Sinan YILMAZ'ın eşi Ümmüye YILMAZ, 73 yaşındaki Yosma BAYRAM teyzemiz ile babasını kaybeden Elif Sıla GARAN'a ziyaretlerde bulundu.

Valimiz Mustafa MASATLI, Esra MASATLI Hanımefendi ile birlikte Şehit Polis Memuru Sinan YILMAZ'ın eşi Ümmüye YILMAZ, 73 yaşındaki Yosma BAYRAM teyzemiz ile babasını kaybeden Elif Sıla GARAN'a ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet KIRLANGIÇ ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet DAVULCU da yer aldı.

Ailelerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet eden Valimiz, devletimizin, ülkemizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, öksüz, yetim, engelli, yaşlı ve hasta bireylerimizin daima yanında olacağını ifade etti.

Ziyaret ettiği ailelere Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da ileten Valimiz, son 18 yılda sosyal hizmetler alanında ülkemize çağ atlatan birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki hükümetlerimiz şehit ailelerine, gazilere, öksüz ve yetimlere, yaşlılarımıza ve engellilerimize yönelik çalışmalarıyla ülkemizde ilklere imza atmıştır. Yaşlı bakım aylığından, koruyucu aile programına, engellilerimizin kamuda yoğun şekilde istihdamından, şiddet mağduru kadınlarımıza yönelik çalışmalara kadar çeşitli projelerle devletin sıcak yardım eline ihtiyaç duyan herkese kucak açılmıştır.

Bizde bu doğrultuda Aziz Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin, gazilerimizin, yaşlılarımızın, engellilerin, kimsesiz yavrularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu en temel görevimiz olarak görmekteyim. Bu vesileyle ilimizdeki ve ülkemizdeki kimsesizlere sahip çıkarak onların haklarını savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Amasyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. "

Ziyaretlerde ailelerle samimi bir atmosferde sohbet eden Valimiz, çeşitli hediyeler de takdim etti. Valimiz Mustafa MASATLI ayrıca ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilerek, çözüme kavuşturulması için de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne talimatlar verdi.

Kaynak: Habermetre