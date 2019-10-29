Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve CHP lideri, Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir'deki törene katıldı

29.10.2019 11:05

Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünde Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılırken resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açılacak.

BUGÜNKÜ TÖRENLER

Anıtkabir'deki program sonrası Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis Binası'na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.