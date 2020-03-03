Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlaşmaya başladı
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Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlaşmaya başladı

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında misafirlerini ayakla selamlamaya başladı. 

03.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:11
Devlet başkanı, koronavirüse karşı misafirlerini ayakla selamlaşmaya başladı

Devlet Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Magufuli'nin Darüsselam şehrinde kabul ettiği muhalif politikacı Maalim Şerif Hamad'la ayağıyla selamlaştığı fotoğrafları paylaştı. Tanzanya , henüz ülkede tespit edilemeyen virüse karşı halktan sarılma ve elle selamlaşmadan kaçınmalarını istemişti.

VAKA SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Afrika kıtasında Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 11'e çıktı. Cezayir, Mısır ve Nijerya'nın ardından dün Senegal, Tunus ve Fas'a da Covid-19'un bulaştığı ortaya çıktı.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 90 bini geçti. Covid-19 salgınında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


Haber Videosu

: Devlet başkanı, koronavirüs nedeniyle ayakla selamlaştı
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