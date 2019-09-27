Devlet Bahçeli depremle ilgili sosyal medyada yazılanlara sert tepki gösterdi

27.09.2019 12:20

İstanbul'da dün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası bazı vatandaşlar sosyal medyada depremde köprünün zarar gördüğünü yazıp, bayrak için kullanılan platformu yıkım olarak göstermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki göstermişti. Sosyal medyadaki yazılanlara ise MHP Lideri Bahçeli'den de tepki geldi. Bahçeli, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Felaket tellallarına kulaklarınızı tıkayın" dedi.

"FELAKET TELLALLARINA KULAK ASMAYIN"

İstanbulluları büyük panik içerisine sokan depremle ilgili Devlet Bahçeli bugün resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli mesajında, "Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ DEPREM KUŞAĞINDADIR"

Geçmiş olsun dileklerini ifade eden Bahçeli, "Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü'nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da korkutan deprem sonrası sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti. Kimi vatandaşlar "Köprüleri kullanmayın" uyarısı yapmıştı. Söz konusu görüntülerin akıbeti belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu ortaya çıktı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşımlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.