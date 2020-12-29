Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi
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Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi

29.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:28
Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi

Develi Belediyesi ekiplerinin bir süredir devam ettirdiği Hadi Bey Caddesindeki bazalt yaya yolu çalışmasında sona gelindi.

Develi Belediyesi ekiplerinin bir süredir devam ettirdiği Hadi Bey Caddesindeki bazalt yaya yolu çalışmasında sona gelindi.

Alt yapı çalışmalarından dolayı deforme olan caddede toplamda bin 200 metretül yaya yolu yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Cadde ve mahallelerimizin ihtiyacı olan yerlerde mevsim şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın rahatlıkla kullanabilecekleri hale gelen Hadi Bey Caddesi yaya yolunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi
Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:30:20. #1.14#
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