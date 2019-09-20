Deve Sütü ve Aloe Vera sabununu işin uzmanına sorduk

20.09.2019 16:56

Uzun süredir ürettiği tamamen doğal sabunlarını tüketicisiyle buluşturan The Soap Factory, deve sütü ve aloe vera sabunu üretti. Peki bu sabunların faydaları nelerdir?

Deve sütü sabunu faydaları; Cildin nemli kalmasını sağlar. Zamanla yıpranmış cildinize doğal bir görünüm kazandırır. Sedef hastalığına iyi gelir. Anti sedef özelliği vardır. Herkes için büyük bir problem olan, sivilce ve aknelere iyi gelmektedir. Kuru cilde sahip kişiler için oldukça yararlıdır ve kuru ciltlere iyi gelmektedir.

The Soap Factory - Deve Sütü Sabunu

Aloe vera sabunu faydaları; Ciltte oluşan çoğu sorunla başa çıkabilmeniz için oldukça etkilidir. Cildinizde oluşan güneş yakınlarının tedavi etmek, yaşlanmayı engellemek ve cildinizdeki yağ oranını dengelemek aloe veranın en önemli faydalarındandır. Bunların yanı sıra aloe vera cildinizi nemlendirdiği için makyaj yapmadan önce kullandığınızda baz etkisi yaratacaktır. Ayrıca oldukça etkili bir makyaj temizleme ürünüdür.