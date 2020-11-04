DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ortak paydaları olduğunu dile getirerek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gibi, devlette şeffaflık, yargı bağımsızlığı gibi ortak paydalarımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Karar TV'nin Youtube canlı yayınında, gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Millet İttifakı'nı dağıtmak için bürokrasinin bazı unsurlarını kullanarak operasyon yapılıyor" diyen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılarak dağıtılmaya çalışıldığını, ittifakın dağıtılması amacıyla CHP üzerinden de oyunlar oynanmaya çalışıldığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Belli kişileri finanse ederek 'Ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?' diye bir çaba var. Belli kişilere teklif götürdüklerini biliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BABACAN VE DAVUTOĞLU İLE ORTAK PAYDALARIMIZ VAR"

"Yürütme organı yasama organı hesap vermeli bunu yaptığınız andan itibaren işler yoluna girer. Sistem kendi içerisinde bir tutarlılığa kavuşmuş olur. Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu ile ortak paydalarımız var. Pek çok evrensel kavramlar üzerinde ortaklaşıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem gibi, devlette şeffaflık, yargı bağımsızlığı gibi. İki parti kuruluş aşamasında markada değeri olarak ortaya çıkmaları lazım. Belli bir zaman diliminde bunlar da gerçekleşir. Zaman ne gösterir onu da göreceğiz. Şunu da biliyoruz. Seçim kanunu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Millet İttifakı daha çok oy alsa da iktidarı nasıl koruruz kaygısı ile bir çalışma içerisinde olunduğunu biliyoruz. Yeni partilerin seçime girmesinin nasıl engelleyebilir ile ilgili çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Ben halka rağmen nasıl burada kalırım arayışı. Biz bunu da aşacağız. Bu konuda bir şüphem yok."