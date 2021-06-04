DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı
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DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı

DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı.

Partiden yapılan açıklamada, İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan ile il yönetiminin görevden alındığı belirtilerek, yeni yönetimin en kısa sürede belirleneceği bildirildi.

???????Açıklamada, ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarının ise görevlerine devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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DEVA İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alındı - Haberler
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