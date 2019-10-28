Dev Türk bayrakları ile giydirilen gökdelenler havadan görüntülendi

28.10.2019 13:50

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla megakentte birçok gökdelen dev Türk bayrakları ile giydirildi. Dev Türk bayrakları görenleri kendine hayran bıraktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanı çeşitli etkinliklikler ve kutlamalarla ile karşılandı. İstanbul Maslak'ta birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı.Maslak'ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un bir çok noktasında görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA