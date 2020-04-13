Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Scarabeo 9" adlı petrol arama platformunun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
13.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:54
Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 78 metre genişliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Köstence Limanı'ndan İspanya'nın Kartegena Limanı'na doğru yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Boğaz geçişine saat 10.00'da başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com