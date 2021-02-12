Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti
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Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti

12.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:27

Rusya'da tavuk eti üreten fabrikada çalışan kadın, dev kıyma makinesine yaklaşınca vakum onu içeri çekti. Çalışmakta olan makineye kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belousovo kasabasında bir fabrikada işçi olan kadın, kıyma makinesine tavuk attığı sırada düzenekte sıkıştı. Kadın, kendini kurtaramayınca dev makinenin vakumu kadını içeri çekti. İsmi belirtilmeyen kadının yapılan ilk incelemesinde, göğüs kısmında oluşan yaralardan dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.

Dev kıyma makinesine kapılan kadın, hayatını kaybetti

FABRİKANIN KORUYUCU ÖNLEMLERİ YOKMUŞ

Yaşanılan korkunç kaza sonrası fabrika incelemeye alındı. Fabrikanın koruyucu hiç bir önlem almadığı ortaya çıktı. Tavuk eti üretimi yapan çiftlik ve fabrikaya işçi tedarik eden şirket hakkında soruşturma açılacağı belirtildi.

Dev kıyma makinesine kapılan kadın, hayatını kaybetti
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti
Haber Yorumları (3)
SİVASLI: Allah rahmet eylesin. Feci bir kaza.
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
CAHİL MALATYALI: Rusya''da milyonlarca Müslüman yaşıyor. Üstelik, Sivaslı gibi gayri Müslim olduğu kesin olmadığı sürece rahmet okumak dururken, bilgi sahibi olmadan gayri Müslim etiketi yapıştırmak senin ne kadar Müslüman olduğunu da çok güzel gösteriyor. Senin gibi yarım yamalak vicdanı, eksik gidik imanı olan insana düşmez kime rahmet okunacağını söylemek.
1 4 Yayından Kaldır
MALATYALI: Müslüman olmayana rahmet okunmaz.Kotu bir durum kadının başkan gelen
21 6 Yayından Kaldır
500
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