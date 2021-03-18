Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:54
Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı gerçekleşecek. Peki, Detroit Pistons - Toronto Raptors hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

DETROİT PİSTONS - TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı, Detroit'da Little Caesars Arena'da oynanacak. Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DETROİT PİSTONS - TORONTO RAPTORS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.

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