Destici POSB'yi ziyaret etti
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Destici POSB'yi ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Polatlı Organize Sanayi Bölge Başkanlığını ziyaret etti.

06.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:06
Destici POSB'yi ziyaret etti

(BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili , Organize Sanayi Bölge Başkanlığını ziyaret etti.


Polatlı Organize Sanayi Bölge Başkanı Erol Ünal'ın karşıladığı BBP Genel Başkanı Destici, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde ki üretici firmaları da ziyaret eden Destici, üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.


Ziyarete ilişkin memnuniyetlerini dile getiren Başkan Erol Ünal ise "BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici Beyefendiyi bölgemizde misafir etmekten onur duyduk. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Ziyaretin ardından Genel Başkan Mustafa Destici ve beraberindeki heyet Polatlı OSB'den ayrıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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