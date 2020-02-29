: Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı

29.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:09

Genç şarkıcı Derya Uluğ ile uzun bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök, "Elimizden bir şey gelmiyor" diyerek şehit olan askerlerimiz için şarkı yazdı.

"ELDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejiminin düzenlediği hain hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin yüreğini yakan saldırı sonrası ünlü isimlerden art arda paylaşımlar geldi. Yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yayınlayan Asil Gök ve Derya Uluğ, şehitlerimiz için 'Çocuk' ismini verdikleri bir şarkı yazdı. Çift, "Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" diyerek şarkılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İşte çiftin yazdığı şarkının yürek burkan sözleri...

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş

İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin Ocak yandık

Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı

Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet

34 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK konvoyuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda 34 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye, saldırıya anında karşılık vererek çok sayıda rejim hedefini vurdu. AB, NATO ve ABD yaptığı açıklamada Esed rejiminin saldırılarını kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

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