Dersimiz: Atatürk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dersimiz: Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyazperdede yoğun ilgi gören Dersimiz: Atatürk, şimdi de televizyon gösterimiyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Filmi izleyecek olanlar için "Dersimiz: Atatürk'ün konusu nedir?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmde hangi ayrıntılar öne çıkıyor?" gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİNİN KONUSU

Dersimiz: Atatürk filmi, ilkokul 5. sınıf öğrencilerine verilen anlamlı bir ödevle başlar. Çocukların, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini daha yakından tanımaları amaçlanan bu ödev, onları tarih dolu bir yolculuğa çıkarır. Öğrencilerin bu süreçteki en büyük rehberi ise, içlerinden birinin ödüllü tarihçi olan dedesidir.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİNİN OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. İşte filmdeki karakterler ve onları canlandıran oyuncular:

• Halit Ergenç – Mustafa Kemal Atatürk

• Çetin Tekindor – Tarihçi Dede

• Doğa Rutkay – Latife Hanım

• Gaye Gürsel – Öğretmen

• Münire Apaydın – Afet İnan

• Tolga Savacı – Mert'in Babası

• Miray Daner – Küçük Sabiha Gökçen

• Elit İşcan – Küçük Afet İnan

• Ercüment Balakoğlu

• Canan Hoşgör – Mert'in Annesi

• Mehmet Auf – Konuk Oyuncu

• Nilgün Kasapbaşoğlu – Mert'in Anneannesi

• Bülent Çetin Aslan

• Şahin Sekman

• İpek Tugay – Çocuk

• Fırat Can Aydın – Çocuk

• Engin Yüksel

• Deniz Konuk – Mert'in Ablası

• Muazzez İlmiye Çığ – Konuk Oyuncu

• Yıldız Kenter – Konuk Oyuncu

• Müjdat Gezen – Konuk Oyuncu

• Batuhan Karacakaya – Mert

• Uğur Dündar – Konuk Oyuncu

• Engin Yüksel

• Sennur Kaya

• Muzaffer İzgü – Konuk Oyuncu

• Serkan Balbal – Yapımcı

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Dersimiz: Atatürk filmi, tarihi dokusu ve simgesel önemiyle öne çıkan üç şehirde çekildi. Ankara, Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirilen çekimler, filmin atmosferine gerçeklik ve derinlik kazandırdı.