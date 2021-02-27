Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!
27.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:07
Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!
DERS ALMIŞ DA EDİYOR EZBER ŞARKI SÖZLERİ
Dersini Almış Da Ediyor Ezber
Sürmeli Gözlerin Sürmeyi Neyler
(Aman Ben Yarelendim Aman)
Bu Dert Beni İflah Etmez Deleyler
Benim Dert Çekmeye Dermanım Mi Var
(Aman Aman Sürmelim Aman)
Kaşın Çeğmelenmiş Kirpik Üstüne
Havada Bulutun Ağdığı Gibi
(Aman Ben Yarelendim Aman)
Çiğ Düşmüş De Gül Sineler Islanmış
Yağmurun Güllere Yağdığı Gibi
(Aman Sürmelim Aman)