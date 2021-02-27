Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!

Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir! DERS ALMIŞ DA EDİYOR EZBER ŞARKI SÖZLERİ Dersini Almış Da Ediyor Ezber Sürmeli Gözlerin Sürmeyi Neyler (Aman Ben Yarelendim Aman) Bu Dert Beni İflah Etmez Deleyler Benim Dert Çekmeye Dermanım Mi Var (Aman Aman Sürmelim Aman) Kaşın Çeğmelenmiş Kirpik Üstüne Havada Bulutun Ağdığı Gibi (Aman Ben Yarelendim Aman) Çiğ Düşmüş De Gül Sineler Islanmış Yağmurun Güllere Yağdığı Gibi (Aman Sürmelim Aman) DERSİNİ ALMIŞ DA EDİYOR EZBER DİNLE!