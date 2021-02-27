Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!
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Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!

27.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:07
Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!

Dersi Almış da Ediyor Ezber şarkı sözleri! İbrahim Tatlıses Dersi Almış da Ediyor Ezber dinle! Dersi Almış da Ediyor Ezber indir!

DERS ALMIŞ DA EDİYOR EZBER ŞARKI SÖZLERİ

Dersini Almış Da Ediyor Ezber

Sürmeli Gözlerin Sürmeyi Neyler

(Aman Ben Yarelendim Aman)

Bu Dert Beni İflah Etmez Deleyler

Benim Dert Çekmeye Dermanım Mi Var

(Aman Aman Sürmelim Aman)

Kaşın Çeğmelenmiş Kirpik Üstüne

Havada Bulutun Ağdığı Gibi

(Aman Ben Yarelendim Aman)

Çiğ Düşmüş De Gül Sineler Islanmış

Yağmurun Güllere Yağdığı Gibi

(Aman Sürmelim Aman)

DERSİNİ ALMIŞ DA EDİYOR EZBER DİNLE!

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