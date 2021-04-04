Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü?

Sadakatsiz dizisinin merak edilen konusu haline gelen ve sık sık araştırılmaya başlanan Derin'in durumu son bölüm fragmanı işe merak uyandırdı. Fragmanda Derin'i kanlar içinde gören izleyiciler Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü ve Derin öldü mü, konularını araştırdı. Peki, Derin öldü mü?