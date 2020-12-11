Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
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Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun

11.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:43
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun

MARDİN'in Derik ilçesinde karnabahar üretimi yapan kırsal Tepebağ Mahallesi sakinleri, geçen yıl 1,5- 2 TL arasında satılan karnabaharın bu yıl 4 ile 6 TL arasında satıldığını ve verimden de memnun olduklarını söyledi.

MARDİN'in Derik ilçesinde karnabahar üretimi yapan kırsal Tepebağ Mahallesi sakinleri, geçen yıl 1,5- 2 TL arasında satılan karnabaharın bu yıl 4 ile 6 TL arasında satıldığını ve verimden de memnun olduklarını söyledi. 15 yıldır bu işi yaptığını belirten karnabahar üreticisi Eyüp Tağ (56), "Hasadına başladık. Karnabahar bu sene çok iyi geldi. Bu yıl kilosu 4- 5 liradan satılıyor. Her sene 1 ila 1,5 liradan satılıyordu. Çoğu, tarlada çürüyüp gidiyordu. Ama bu sene maşallah çok güzel satılıyor" dedi.

Derik ilçesine bağlı kırsal Tepebağ Mahallesi'nde 4 ay önce ekilen ve 40 ton verim beklenen karnabaharın hasadına başlandı. Üreticiler, geçen yıla oranla bu yıl karnabaharın hem veriminin hem de fiyatının arttığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. 15 yıldır karnabahar ürettiğini belirten Eyüp Tağ, çevre illerden getirdikleri fideleri ektiklerini belirterek, "Hava koşullarına göre 90 ile 120 gün arasında yetişiyor. Hasadına başladık. Bu sene verim çok iyi. Seviniyoruz. Bir de bu yıl karnabahar pahalı kilosu 4- 5 TL arasında satılıyor. Her sene 1 liraya zor satılıyordu. Tarlada çürüyüp gidiyordu ama bu sene maşallah çok güzel satılıyor. 22 dönüm ektik. Allah'a çok şükür memnunuz" diye konuştu.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL'Çiftçi Mehmet Tağ da (26) verimden duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları söyledi: "Geçen sene çok ucuzdu. Bu sene fiyatı çok pahalı. Kilosu 5 liradan başlıyor 6 liraya kadar çıkıyor. Verimi, fiyatı ve piyasası da iyi. Yani her şey çok güzel."Yusuf Tağ ise (22), sabah erken saatlerde hasada başladıklarını dile getirerek, "Şimdi biçiyoruz. 4 ayda ancak oluyor. 1 ay içinde hepsini topluyoruz. Bu sene karnabahar çok güzel. Bu sene tarlada 5 liraya veriyoruz. Akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. 3 tona yakın topluyoruz. Ondan sonra marketlere, bakkallara, vatandaşlara satıyoruz. Karnabahar her hastalığa iyi gelir" ifadelerini kullandı.

Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun
Derik'te karnabahar üreticileri verimden de fiyattan da memnun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ

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