Derik'te hastane girişine triyaj çadırı kuruldu
MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.
MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında devlet hastanesinin girişine triyaj çadırı kuruldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Derik Devlet Hastanesi'nde alınan tedbirler kapsamında, acil servisin girişine triyaj çadırı kuruldu. Hastane yönetiminin talimatıyla kurulan çadırda, acil polikliniğine girenlerin ateşi ölçülerek, olası bir vakanın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Triyaj çadırında görevlendirilen personel, hastaneye gelenleri poliklinik veya servislere yönlendiriliyor.
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Kaynak: DHA