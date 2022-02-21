Son dakika: Dereye uçan otomobildeki baba ve oğlu, insan zinciriyle ambulansa taşındı

ANKARA (DHA) - SAMSUN'da kontrolden çıkıp 60 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Avni Kayıoğlu ile babası Mustafa Kayıoğlu yaralandı. Baba- oğul, vatandaşlar, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından oluşturulan insan zinciriyle ambulansa taşındı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Samsun- Ankara kara yolunda meydana geldi. Avni Kayıoğlu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği 55 ED 894 plakalı otomobil, 60 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, araçta sıkışan sürücü Avni Kayıoğlu ile yanındaki babası Mustafa Kayıoğlu yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.Ekipler tarafından baba ve oğlu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, vatandaşlar, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından oluşturulan insan zinciri ile ambulansa taşındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.