Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı
BOLU'da, Örencik köyünde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
21.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:29
BOLU'da, Örencik köyünde dereye düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Örencik köyünde yaşayan Mehmet Arslan'a ait inek, otlatıldığı sırada, su içmeye indiği Ilıcakınık deresine düştü. Derede mahsur kalan ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, ineğin boynuzlarına halat bağlayarak, bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Mehmet Arslan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA