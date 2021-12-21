DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI - Haberler
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DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye düştü. Aracın üzerine çıkan sürücü Emre Öksüz (23), itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunda meydana geldi. Emre Öksüz yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Manahoz Deresi'ne düştü. Kazada sürücü Öksüz, devrilen aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Debisi düşük dereden yürüyerek geçen Öksüz, ekiplerce uzatılan merdivenle kurtarıldı. Dereye uçan hafif ticari araç da çekici yardımıyla çıkarıldı.

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

DEREYE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ MERDİVENLE KURTARILDI

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