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Derece alan öğrencilere Samsun gezisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Derece alan öğrencilere Samsun gezisi

Ayancık Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ayancık Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Ayet ve Hadislerle Dinimi Öğreniyorum Projesi" kapsamında yarışma düzenlendi.

Ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmada lise ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül olarak, Samsun gezisi tertip edildi.

Samsun'un tarihi bölgelerini gezen öğrenciler, aynı zamanda sinema ve alışveriş merkezini ziyaret etme imkanı buldu.

Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, düzenlenen geziye desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Ayhan Ergün'ün şahsında Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - SİNOP

Derece alan öğrencilere Samsun gezisi

Derece alan öğrencilere Samsun gezisi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Ayancık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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