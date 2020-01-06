Derebucak'ta öğrenciler "floor curling" sporu ile tanıştı

06.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:42

Derebucak ilçesinde, öğrenim gören öğrencilerin "floor cuurling" sporuyla tanıştığı bildirildi.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, ilçede öğrenim gören öğrencilerin "floor curling" sporuyla tanıştırmak için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde, "floor curling" sporunu ilçede öğrenim gören öğrencilere tanıtmak, severek oynamasını sağlamak için hazırlıkların tamamlandığını belirten Akçay, "Dünyada her kesimde zevkle oynanan bu sporun zeka gelişimine katkı sağladığı belirtilirken, öğrencilerimizi de floor curling eğitimleri ile zihinsel ve fiziksel yönden geliştirmeyi amaçlamaktayız." dedi.

İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mehmet Güneş de floor curling sporu ile Derebucak'ta öğrenim gören öğrencilerin tanışması için ilk adımları attıklarını belirterek, "Floor Curling sporunun aktif bir şekilde Derebucak'ta yaygınlaşması ve çocuklarımızın oynaması için başlattığımız bu proje sonrasında lisanslı sporcu yetiştirmeyi de hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA