Derebahçe'de 3 Bin Kişilik Dev İftar

İlkadım Belediyesi tarafından Derebahçe Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında 3 bin kişi birlikte oruç açtı.

Derebahçe ve Çay Mahalle sakinlerinin katılımıyla yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiği Komşu İftarları programında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "4 yılda planlı ve yoğun bir çalışmayla İlkadım'a değer katan proje ve yatırımları hayata geçirdik" dedi.

Ramazan ayının 6'ıncı gününde Derebahçe ve Çay Mahalleleri sakinlerinin Derebahçe Sosyal Tesisleri önünde bir araya geldiği iftar programında Ramazan coşkusu doyasıya yaşandı. AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri ile 2 binden fazla vatandaşım katıldığı iftar programında mahalle sakinleri bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Başkan Tok: "Dur durak bilmeden çalışıyoruz"

İftar alanında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok her yaştan katılım sağlayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Vatandaşların taleplerini de dinleme şansı bulan Başkan Tok yaptığı konuşmada, "İlkadım Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla gece-gündüz demeden dur durak bilmeden İlkadım için çalışıyoruz. 4 yılda planlı ve yoğun bir çalışmayla İlkadım'ı Karadeniz'in gözbebeği yaptık. Bu hizmetlerin karşılığında bu akşam bu güzel iftar sofrasında samimi teveccühleriniz ile alıyoruz" diye konuştu.

"Derebahçe Sosyal Tesisleri Samsun'un hizmetinde"

Ardından 4 yıllık süreçte yapılan projelere değinen Başkan Erdoğan Tok, "Biz İlkadım'a ve ülkemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda 4 yıl gibi kısa bir sürede 20 yılda yapılan hizmetlerden daha fazlasını hedefledik. Şu an tam önüne iftar soframızı kurduğumuz Derebahçe Sosyal Tesislerimiz Samsun'un en büyük ve en güzel düğün salonlarından biri haline gelmişken spor salonu, kadınlara yönelik kültür merkezi ve kurslarımızla yaşayan bir merkez haline geldi. Bu projemiz sadece bu mahalleye hitap eden bir tesis olmanın ötesinde Samsun'a hizmet eden bir tesis olmuştur" diye konuştu.

İlkadım'da dev projeler hayat buluyor

İlkadım'ın dört bir köşesinde dev projelerin sürdüğünü belirten Başkan Tok, "İlkadım'ın en büyük sorunlarından olan Belediye Hizmet Binamızda hızla sona yaklaşıyoruz. Hemen binamızın yanında inşaatına başladığımız camimizde yakın bir zamanda hizmete açılacak. Bunu yanında Unkapanı Yaşam ve Kültür Merkezimizin temel atma merasimi için heyecanla gün sayıyoruz. Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin inşası yine ilçemiz sınırlarında devam ediyor. Bu dev projelerin yanında Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezimiz gençlerin hizmetinde ve tüm belediye olarak hizmetlerimiz aksamadan devam etmekte" şeklinde konuştu.

Karaduman: "Hizmetleri için Erdoğan başkana teşekkür ederim"

Kendisinin de Derebahçe Mahallesinde yaşadığını ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un projelerini beğeniyle takip ettiğini belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Ben de bir Derebahçe Mahallesi sakini olarak öncelikle Derebahçe Sosyal Tesisleri, mahallemize yapılan çok sayıda çocuk parkı ve spor tesisleri, ardından da İlkadım'da gerçekleştirdiği tüm proje ve hizmetler için İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a teşekkür ederim. Bu güzel sofrada siz değerli hemşehrilerimizle bir arada olmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. 24 Haziran seçimlerinde 16 yıllık kazanımların devam etmesi ve istikrarın sürmesi için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ama sizlerin de desteğiyle inanıyoruz ki istikrar sürecek Türkiye büyüyecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN