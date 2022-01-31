YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Derebağ Şelalesi'nde 'kış' güzelliği

Şelalenin bir kısmı döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi'nde yağan kar ile beraber güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Derebağ Şelalesi'nde kış güzelliği yaşanıyor. Özellikle bahar ayında coşan suyu ile doğa ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı haline gelen şelalede, yağan karın oluşturduğu beyaz örtü ile güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yahyalı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Derebağ Şelalesi'nin bir kısmı da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Donan şelalede ki buz sarkıtları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.