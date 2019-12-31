Dere Yatakları MASKİ'yle Daha Güvenli
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Dere Yatakları MASKİ'yle Daha Güvenli

Dere yataklarının güvenli bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde 3 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

31.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:44
Dere Yatakları MASKİ'yle Daha Güvenli

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 'nın Mahallesi'nde de dere yatağı güvenli hale getirildi. Yapılan 3 kilometrelik çalışma ile kötü koku ve sinek sıkıntısına da son verildi. Ayrıca, dere yatağı civarındaki evler de koruma altına alındı.

"Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu"

Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, "Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. MASKİ rutin olarak dere yatağımızda temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sazlıkların olduğu bir dere yatağı olduğu için sinek ve kötü koku sorunu da yaşanabiliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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