Dere yatağında meydana gelen göçük tedirginliğe neden oldu
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Dere yatağında meydana gelen göçük tedirginliğe neden oldu

Dere yatağında meydana gelen göçük tedirginliğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilçukurca köyünde oluşan ve obruğu andıran 5 metre derinliğindeki çukur, köy sakinlerini tedirgin etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeşilçukurca köyünde oluşan ve obruğu andıran 5 metre derinliğindeki çukur, köy sakinlerini tedirgin etti.

Köyün yaklaşık 150 metre dışındaki Devlez Deresi mevkiinde yer alan dere yatağında meydana gelen göçük sonucu oluşan çukur, köylüler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yeşilçukurca Köyü Muhtarı Mustafa Bal, çukuru gördüklerinde şaşırdıklarını ve oluşan çukurun çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yetkililere haber verdiklerini söyledi. Bal, "Köyümüz Devlez Deresi mevkiinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 9-10 metrekare genişliğinde bir çukur meydana geldi. Köyümüz rakım olarak yüksek bir köy, altından yeraltı suları geçtiği için obruk oluştuğunu düşünüyoruz. Konuyu yetkililere bildirdik. Uzmanlar incelemede bulunursa nasıl oluştuğunu öğrenmiş olacağız" dedi. - BİLECİK

Dere yatağında meydana gelen göçük tedirginliğe neden oldu
Dere yatağında meydana gelen göçük tedirginliğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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