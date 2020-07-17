Dere yatağında bulunan binaların yıkım işlemleri başladı
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Dere yatağında bulunan binaların yıkım işlemleri başladı

Dere yatağında bulunan binaların yıkım işlemleri başladı Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından ilçe merkezinde dere yatağında bulunan binaların yıkıma başlandı.

17.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:03

Dere yatağında bulunan binaların yıkım işlemleri başladı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz tarihinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selin ardından ilçe merkezinde dere yatağında bulunan binaların yıkıma başlandı.

Rize'nin Çayeli ilçesi ve Madenli beldesinde meydanda gelen ve beldede 2 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rize'ye gelerek afet bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'un incelemelerin ardından Çayeli merkez Eski Pazar mahallesinde dere yatağında bulunan 4 binanın yıkılacağını dile getirmesi üzerine çalışmalar bugün itibariyle başladı. Çayeli Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından çatıları sökülmeye başlayan binaların ilerleyen günlerde iş makineleriyle tamamen yıkılması planlanıyor.

Dere yatağında bulunan binaların yıkım işlemleri başladı

Kaynak: İHA

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