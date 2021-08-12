Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı
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Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı

Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sel felaketi yaşanan Bartın'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Sel felaketi yaşanan Bartın'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınlarda Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı.

Bartın'da sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlarla birlikte Bartın-Ulus karayolunun Küllü köyü mevkiinde tıkanan menfez nedeniyle dere yatağı taştı.

Taşan dere Bartın-Ulus karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede yolun ulaşıma açılabilmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Çalışmalarda dere yatağının yönü değiştirildi ve yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

(Bülent Bostancı/İHA)

Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı
Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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