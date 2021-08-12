Dere yatağı taştı Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı
Sel felaketi yaşanan Bartın'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.
Sel felaketi yaşanan Bartın'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor. Yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınlarda Bartın-Ulus karayolu ulaşıma kapandı.
Bartın'da sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlarla birlikte Bartın-Ulus karayolunun Küllü köyü mevkiinde tıkanan menfez nedeniyle dere yatağı taştı.
Taşan dere Bartın-Ulus karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede yolun ulaşıma açılabilmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Çalışmalarda dere yatağının yönü değiştirildi ve yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
(Bülent Bostancı/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı