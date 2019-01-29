'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı
'Derdim Olsun' şarkısıyla tıklanma rekoru kıran Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddettiğini ortaya çıktı.
'Derdim Olsun' adlı şarkısı ile ilk 24 saatte 11 milyon ile inanılmaz bir izlenme elde eden ve Aleyna'nın rekorunu elinden alan sosyal medya fenomeni Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini reddettiği öğrenildi.
ACUN'UN SUNUCULUK TEKLİFİNİ REDDETTİ
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın reyting rekorları kıran Survivor'ın sunuculuğunu yapması için Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a teklif götürdüğü ancak Aktaş'ın bu teklifi reddettiği öğrenildi.
ŞARKISIYLA REKORLARI ALT ÜST ETTİ
Sosyal medya fenomeni Reynmen, yeni video klibi 'Derdim Olsun' şarkısıyla iki YouTube rekorunu kırdı. YouTube Türkiye'nin en çok izlenen videosu olan 'Derdim Olsun' ile Aleyna Tilki'nin 24 saatte en çok izlenen video rekorunu kırmış oldu.
YORUMLAR (32)
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bu reynmen de aynı alamancıya benziyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kabirde bize bunu soracaklar dimi. yusuf kim, aleyna ne kadar bilmem ne yaptı, ya da hesap günü acunun sunuculuğu falan sorulacak dimi. sorsan hepsi müslüman ama ilgilendikleri seye bak memleketin. öğle namazı yaklaşıyor kaçınız abdest aldı. hadi bana bay. ben namaz için abdest almaya. allah başta bana sonra isteyen herkese hidayet etsin inşallahCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırMARMARA DEPREMİ: 12. 46 öğle namazı 13. 30 birzdan abdeste doğru adım atacam alllah ın izni ile. NAMAZ DİNİN DİREĞİ TEMİZLİK İMANDANDIR1 Yayından Kaldır
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kabirde bize bunu soracaklar dimi. yusuf kim, aleyna ne kadar bilmem ne yaptı, ya da hesap günü acunun sunuculuğu falan sorulacak dimi. sorsan hepsi müslüman ama ilgilendikleri seye bak memleketin. öğle namazı yaklaşıyor kaçınız abdest aldı. hadi bana bay. ben namaz için abdest almaya. allah başta bana sonra isteyen herkese hidayet etsin inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 genç bilim adamı bir gözlük geliştirdiler, baktığın yeri uzaklarda başkaları görüyor, firmalar peşlerine düştü, işte bizim şarkıcıdan çok böyle insanlara ihtiyacımız var. eğlenmeye de var ama daha çok öğrenmeye var. gelişmiş ülkeler sınıfına çıkarsak eğleniriz.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır